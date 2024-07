Pronostici Eliteserien, l'analisi e le quote di KFUM Oslo-Bodo Glimt

Il Bodo Glimt , campione in carica e attuale capolista della classifica dell' Eliteserien , si appresta ad aprire il programma della 16ª giornata di campionato sul campo del KFUM Oslo . La compagine giallonera , reduce da un'importante vittoria ottenuta in Champions League contro l' RFS (4-0), ha fatto registrare 6 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 8 gare esterne del torneo. In trasferta il Bodo Glimt vanta una media di 2,25 reti realizzate e 0,87 subite a partita.

Il KFUM Oslo è la squadra con il peggior rendimento interno del campionato, Petter Dahl e compagni in casa hanno centrato per 4 volte il segno X e per 3 volte il "2" (sconfitta).

I gialloneri meritano fiducia

Sulla carta sembra quasi scontato il successo del Bodo Glimt, il segno 2 è proposto su Cplay, Goldbet e Better a 1.65. Da prendere in considerazione la "combo" che lega l'Under 1,5 Casa (il KFUM Oslo davanti al proprio pubblico ha segnato soltanto 7 gol in 7 match) all'Over 1,5 Ospite, un esito di scommessa che moltiplica una qualsiasi puntata per 2.15.

Da segnalare che il Bodo Glimt nelle precedenti 5 trasferte di campionato non ha mai chiuso in vantaggio il primo tempo. Il segno 2 al duplice fischio dell'arbitro regala una quota pari a 2.20 mentre il "Parziale/Finale 2/2" è in lavagna a circa 2.35.