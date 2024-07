Allsvenskan, pronostico e quote di Malmoe-Sirius

Il programma della 16ª giornata del campionato svedese mette a confronto nuovamente Malmoe e Sirius . La scorsa settimana le due squadre hanno dato vita a un match spettacolare condito da ben 7 reti al novantesimo. Allo " Studenternas IP " di Uppsala il Sirius padrone di casa dopo aver chiuso sul 2-0 il primo tempo non è riuscito a mantenere il vantaggio nella ripresa, 4-3 per il Malmoe al triplice fischio dell'arbitro.

Riflettori puntati ora sull'Eleda Stadion, stadio in cui il Malmoe ha sempre conquistato l'intera posta in palio. La capolista del campionato svedese davanti al proprio pubblico vanta 7 vittorie su 7 con la bellezza di 21 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo. Altalenante il Sirius in trasferta, 7 punti conquistati in 7 partite frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Match dall'esito scontato

Per i bookmaker non sembra esserci partita, il segno 1 al novantesimo è proposto mediamente a 1.25 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.40. Per alzare il livello di difficoltà si può provare l'1 primo tempo offerto su Cplay a 1.62, su Sisal a 1.60 e su Bet365 a 1.67. Visto il match della scorsa settimana non si può escludere nuovamente l'Over 2,5 in lavagna a circa 1.35.