Pronostici Eliteserien, l'analisi e le quote di Fredrikstad-Rosenborg

La squadra allenata da Joannes Bjartalid ora si appresta a ricevere il Rosenborg. I "Troillongan" non hanno iniziato nel migliore dei modi questa stagione, soltanto 17 punti conquistati (4 in trasferta) frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte.

Una "combo" dalla quota interessante

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa. Il successo del Fredrikstad è in lavagna a 2.05, la "X" vale 3.30 e il "2" 3.25. Il Fredrikstad davanti al proprio pubblico (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta) vanta 7 reti all'attivo e 5 al passivo, un numero di gol che ha permesso all'undici biancorosso di centrare per 4 volte l'Under 2,5. La "combo" 1X+Under 3,5 è proposta su Cplay a 1.77 mentre su Goldbet e Better paga 1.75.