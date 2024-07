Campionato brasiliano, pronostico Flamengo-Atletico Goianiense: l'analisi del match

Il programma della 20ª giornata del campionato brasiliano mette a confronto il Flamengo e l' Atletico Goianiense . La compagine rossonera vanta 37 punti in classifica ed in casa ha fatto registrare 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte mentre il ruolino di marcia esterno della formazione ospite, ultima a quota 12, recita 2 successi, 3 pareggi e 5 ko.

Dando un rapido sguardo alle precedenti 6 partite disputate dal Flamengo al "Maracanã" si nota subito che l'undici rossonero ha sempre segnato e subito almeno un gol al novantesimo. Sono 4 i Goal consecutivi invece centrati dall'Atletico Goianiense in trasferta, 4 gare in cui i "Draghi" hanno sempre realizzato esattamente una rete.

Esito costante con il Flamengo in casa

Le quote pendono dalla parte della squadra allenata da Tite, il segno 1 è un'opzione da 1.33 volte la posta mentre la doppia chance X2 è in lavagna a circa 2.95. Il Flamengo nelle ultime 7 gare ufficiali giocate in casa ha fatto registrare sempre il Multigol 2-3, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.98 mentre su Goldbet e Better paga 1.95. Se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 1+Multigol 2-3 offerta a 2.45.