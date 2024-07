Pronostici Liga Profesional, le quote e le statistiche di Racing Club-Union Santa Fe

Il big match dell'8ª giornata della Liga Profesional è senza dubbio Racing Club-Union Santa Fe . La compagine biancoceleste prima di perdere per 1-0 sul campo del Sarmiento Junin aveva fatto registrare la bellezza di 4 vittorie nelle precedenti 5 gare di campionato, in totale la squadra di Gustavo Costas vanta 13 punti all'attivo frutto appunto di 4 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte (15 reti all'attivo e 7 al passivo).

L'Union Santa Fe invece ha disputato una partita in meno rispetto al Racing Club, sono 14 i punti conquistati e ancora 0 le sconfitte subite (4 vittorie e 2 pareggi con 7 gol segnati e 2 al passivo). Con i biancorossi impegnati in trasferta è sempre uscito l'Under 2,5, all'1-1 ottenuto nella tana dell'Instituto hanno fatto seguito l'1-0 contro l'Independiente Rivadavia e lo 0-0 contro l'Estudiantes.

Racing Club, tre su tre in casa

Il ruolino di marcia interno del Racing Club invece contempla un doppio successo per 3-0 contro l'Argentinos Jrs e il Godoy Cruz e una vittoria di misura per 1-0 con il Deportivo Riestra. Quote alla mano sembra starci il segno 1, il successo del Racing Club è proposto su Cplay a 1.82, su Goldbet a 1.78 e su Planetwin a 1.80. Da provare in alternativa la "combo" che lega il Multigol Casa 1-3 al Multigol Ospite 0-1 in lavagna a 1.60.