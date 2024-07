Pronostici Champions League, le migliori quote di RFS-Bodo Glimt

Il Bodo Glimt è ad un passo dal raggiungere il terzo turno preliminare di Champions League. La squadra giallonera dopo aver vinto per 4-0 all'Aspmyra Stadion si appresta a chiudere i conti all'LNK Sporta Parks di Riga, stadio in cui l'RFS è reduce da ben 12 risultati utili consecutivi (11 vittorie e 1 pareggio).