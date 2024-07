Preliminari di Champions League, quote e statistiche di Partizan-Dinamo Kiev

Successo schiacciante per la Dinamo Kiev contro il Partizan , l'andata del secondo turno preliminare di Champions League disputata all' Arena Lublin è terminata 6-2 in favore degli ucraini.

La squadra allenata da Oleksandr Shovkovsky nel corso dei primi 90 minuti ha calciato per ben 10 volte verso lo specchio della porta difesa da Aleksandar Jovanovic, allo svantaggio iniziale causato da un calcio di rigore realizzato da Saldaha gli ucraini sono riusciti immediatamente a rispdondere con Shaparenko, Brazhko e Karavaev (3-1 al termine del primo tempo).

Orgoglio serbo, Partizan a segno

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della DInamo Kiev, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 1.70 mentre la doppia chance 1X vale circa 1.95.

Il Partizan in casa proverà quanto meno a limitare i danni, un gol dei serbi prima dell'intervallo è in lavagna a 2.30. Su Cplay il Goal è offerto a 1.60 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.55.