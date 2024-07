Preliminari di Champions League, quote e pronostico di Borac Banja Luka-Paok

Rischia il Paok di Razvan Lucescu . La compagine greca nel match valido per l'andata del secondo turno preliminare di Champions League è riuscito a battere in casa il Borac Banja Luka soltanto per 3-2.

La partita andata in scena al "Toumba Stadium" ha regalato spettacolo soprattutto nel primo tempo, i greci nonostante la doppietta realizzata da Konstantinos Koulierakis hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-2. Nella ripresa decisivo il gol siglato dall'ex Salernitana William Troost-Ekong. Nota di merito per l'undici bosniaco, nonostante abbia tenuto il pallino del gioco per il 35% del match è riuscito ad andare al tiro per ben 7 volte di cui 3 hanno centrato lo specchio della porta avversaria.

Partita divertente



A campi invertiti può accadere veramente di tutto. Paok favorito a 1.60 ma non si può di certo escludere almeno una rete da parte del Borac Banja Luka. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a 1.68 mentre l'Over 2,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.57. La "combo" X2+Multigol 2-5 è proposta su Cplay a 1.42, su Goldbet a 1.52 e su Snai a 1.47.