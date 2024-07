Champions League, pronostico Dinamo Minsk-Ludogorets: l'analisi del match

Bielorussi a caccia di riscatto

Dinamo Minsk obbligata a spingere fin da subito il piede sull'acceleratore, per i bookmaker il segno 1 offerto a 3.80 sembra essere un'opzione abbastanza improbabile. Di certo più semplice il Multigol Casa 1-2, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.58 mentre su Goldbet a Better vale 1.62.

Capitolo Ludogorets, il "2" al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 1.83 mentre la prudente doppia chance X2 regala una quota pari a 1.22. Le occasioni da rete non dovrebbero mancare, il Goal paga 1.73 mentre il No Goal è offerto a 1.95.