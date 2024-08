Premier Division, pronostico Dundalk-Galway: quote e statistiche del match

C'era una volta il grande Dundalk, squadra capace di vincere per 5 volte il titolo della Premier Division tra il 2014 e il 2019. I "Lilywhites" ora invece sono rilegati al penultimo posto in classifica, 25 le partite disputate in stagione e soltanto 23 i punti conquistati (5 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte).