Pronostici Coppa Italia, quote e statistiche di Carrarese-Catania

I "Dragoni Azzurri" sono reduci da una stagione in cui hanno fatto registrare la bellezza di 18 vittorie davanti al proprio pubblico. La Carrarese dopo aver chiuso il girone B di Serie C al terzo posto si è aggiudicata i playoff promozione vincendo la doppia sfida con il Vicenza grazie a un gol segnato da Mattia Finotto (0-0 in trasferta e 1-0 in casa).

Catania con il mal di trasferta, soltanto 1 vittoria e 9 sconfitte nelle precedenti 10 gare ufficiali disputate lontano dal "Massimino". La compagine rossoblù ha chiuso queste 10 partite con 8 reti all'attivo e 18 al passivo.

Carrarese favorita

Quote ok per la Carrarese, il successo dell'undici giallazzurro è in lavagna a circa 1.85 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 4.10. La squadra allenata da Antonio Calabro nelle precedenti 5 sfide interne ha sempre segnato 1 o 2 gol, la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 è proposta su Cplay a 1.90 mentre su Goldbet e Better paga 1.95.