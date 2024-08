Pronostici Coppa Italia, Avellino-Juve Stabia: le quote del match

Prendendo in considerazione soltanto le ultime 8 trasferte ufficiali della Juve Stabia si nota subito che i campani si sono arresi soltanto in 2 occasioni, a Catania per 2-0 e a Foggia per 2-1. I campani nelle restanti 6 gare hanno centrato per 3 volte la vittorie e per 3 volte il pareggio.

Possibile il pareggio

Per la quote la partita si preannuncia equilibrata, la vittoria dell'Avellino è in lavagna a circa 3.25 mentre il segno 2 al termine del secondo tempo è proposto mediamente a 2.30. L'ultimo precedente tra le due compagini è terminato sul punteggio di 2-2, la "X" al triplice fischio dell'arbitro è offerta su Cplay a 3.20 mentre su Goldbet e Planetwin paga 3.05.