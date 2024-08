Pronostici Liga Profesional, Union Santa Fe-River Plate: l'analisi del match

Bottino pieno per l' Union Santa Fe davanti al proprio pubblico. La compagine biancorossa dopo aver centrato sempre il successo nelle prime quattro gare disputate in casa (1-0 Banfield , 2-0 Barracas Central , 2-1 San Lorenzo e 1-0 Rosario ). va a caccia della 5ª vittoria interna consecutiva contro il River Plate . Male i " Millonarios " in trasferta, 3 sconfitte su 3 per la squadra allenata da Martin Demichelis (1-0 Argentinos Jrs , 2-0 Dep. Riestra e 2-1 Godoy Cruz ).

River Plate favorito ma...

I bookmaker non sembrano però dar fiducia ai padroni di casa. Il segno 1 è in lavagna a 3.35 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.10. Dopo un avvio di stagione del genere però non si può del tutto escludere la possibilità di che l'Union Santa Fe riesca ad evitare la sconfitta contro il River Plate. La doppia chance 1X è proposta su Cplay a 1.60 mentre su Sisal e Snai paga rispettivamente 1.65 e 1.63. In alternativa alla doppia chance 1X si può provare il Multigol Casa 1-2 a 1.68.