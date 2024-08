Pronostici Liga Profesional, le quote di Deportivo Riestra-Central Cordoba

Fari puntati sullo stadio " Guillermo Laza " di Buenos Aires per la sfida tra il Deportivo Riestra e il Central Cordoba . Antony Alonso e compagni, reduci dalla sconfitta esterna contro il Tigre (2-1), nelle precedenti cinque giornate di campionato hanno sempre alternato il ko in trasferta alla vittoria in casa. Nel dettaglio il Deportivo Riestra prima di perdere sul campo del Tigre aveva battuto l' Argentinos Jrs per 2-0 mentre il successo interno ottenuto contro il River Plate (2-0) è stato precedeuto dal ko per 1-0 nella tana del Racing Club e susseguito dalla sconfitta per 2-1 davanti al pubblico del Belgrano .

Il Central Cordoba è ultimo in classifica ed in trasferta ha conquistato un solo punto in 4 gare. Da segnalare che i bianconeri prima di pareggiare per 1-1 contro il Tigre avevano sempre subito almeno due reti nelle precedenti 3 gare esterne del torneo.

Quote ok per i padroni di casa

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.92 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.90. La "X" al novantesimo è offerta mediamente a 3.05 mentre il "2" è offerto a circa 3.95.

Il Deportivo Riestra nelle ultime 9 trasferte ufficiali ha sempre centrato l'Under 2,5 al novantesimo, l'Over 2,5 in controtendenza è in lavagna a 2.40. Il prudente "Multigol 2-4" paga invece 1.60.