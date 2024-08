Dinamo Kiev-Rangers, le migliori quote e il pronostico

Il complessivo 9-2 con cui la Dinamo Kiev ha spazzato via il Partizan nel turno precedente di Champions League (preliminari) è un monito per gli sbiaditi Rangers di inizio stagione. Gli scozzesi, martedì sera al debutto europeo, non sono andati oltre lo 0-0 contro gli Hearts nella prima giornata di campionato.

Ucraini favoriti, occhio alla combo

Sono dunque sette le partite consecutive senza vittoria per capitan Tavernier e compagni, che a fine luglio hanno pareggiato 4-4 in amichevole contro l’Union Berlino. Contro i tedeschi, invece, la Dinamo Kiev ha perso 3-2 (18 luglio) sempre in partita senza posta in palio.

Risultati che fanno rima con spettacolo e non è un caso che i bookie si aspettino molti gol da questa sfida d’andata. Chi vincerà la partita? Gli ucraini sembrano poter meritare un pizzico di fiducia in più: 1X più Over 1,5. Tale combo è in lavagna a 1.55 su Sisal, a 1.57 su Eurobet e a 1.62 su Cplay e Begamestar.