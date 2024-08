Pronostico Salisburgo-Twente, Over 2,5 possibile

Salisburgo favorito

Gli austriaci, dopo 10 anni di dominio in campionato, hanno dovuto cedere lo scettro allo Sturm Graz. Il nuovo corso è targato Lijnders, che da vice Klopp ora ha una panchina tutta sua. L’avventura è iniziata bene: primo turno superato in coppa nazionale (6-0 al Dornbirn) e vittoria per 3-2 sul Grazer in campionato. Ora l’asticella si alza, si fronte c’è il Twente che ha chiuso al terzo posto l’ultima edizione dell’Eredivisie.

Gli olandesi, prossimi all’esordio in campionato, hanno uno score di quattro pareggi e una vittoria nelle esibizioni estive e sono imbattuti da sette partite di fila. Secondo tutti gli operatori il Salisburgo è nettamente favorito, all’1 viene assegnata una quota di 1.60 da Cplay, Snai e Sisal mentre il 2 può arrivare a rendere fino a 5 volte la posta. Più Over 2,5 che Under, almeno tre reti totali si giocano a 1.65.