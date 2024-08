Pronostico Slavia Praga-Royale Union SG, per le quote vincerà...

Per Slavia Praga e Royale Union SG è il momento dell’esordio nei preliminari di Champions League . Il primo round si gioca mercoledì alle 19 alla Fortuna Arena di Praga, rifugio di uno Slavia che nelle prime tre giornate di campionato (due vittorie e un pareggio) ha sempre chiuso con la porta inviolata.

Comparazione quote: esito Multigol 2-3

Sono tre anche le partite ufficiali giocate dai belgi, che dopo aver vinto la Supercoppa nazionale battendo 2-1 il Bruges hanno incamerato 4 punti nelle prime due giornate di campionato. Merita certamente risalto la serie di 16 risultati utili consecutivi mentre quella dello Slavia si ferma a 15.

In un match dal pronostico sulla carta favorevole allo Slavia Praga (il segno 1 vale 1.80, il 2 quadruplica la posta) l’opzione che intriga è il Multigol 2-3: vale 1.94 su Cplay, 1.97 per Eurobet e 2.05 per Sisal.