Preliminari di Champions League, il pronostico di Jagiellonia-Bodo Glimt

Lo Jagiellonia è l’unica formazione ad aver inanellato tre vittorie nelle prime tre giornate del campionato polacco. Un avversario dunque in forma e motivato sulla strada del Bodo Glimt nell’andata del penultimo turno preliminare di Champions League .

Segnano entrambe

I polacchi hanno anche eliminato in scioltezza i lituani del Panevezys nel turno precedente e, proprio come lo Jagiellonia, anche il Bodo ha avuto la meglio sul suo avversario (i lettoni dell’Rfs) vincendo 4-0 all’andata e 3-1 al ritorno.

I norvegesi in campionato hanno spiccato il volo e sono a +7 sul Brann ma è altrettanto vero che nelle ultime quattro trasferte disputate hanno sempre subìto almeno un gol.

Contro uno Jagiellonia che in questo avvio di stagione sta segnando tanto, si può ipotizzare un match con almeno una rete per parte. Buona la quota del Goal (almeno una rete per parte), reperibile a 1.60 sulle lavagne di Lottomatica, GoldBet e Cplay.