Pronostico Sassuolo-Cittadella, quanto paga la vittoria dei neroverdi

In attesa di debuttare in campionato contro il Catanzaro , il Sassuolo di Fabio Grosso vuole iniziare col piede giusto la sua avventura in Coppa Italia .

Sassuolo imbattuto e...

Nei trentaduesimi i neroverdi ospitano il Cittadella, che nel torneo cadetto esordirà in trasferta contro la Salernitana. Il Sassuolo ha pareggiato 2-2 col Monza l’ultima amichevole disputata mentre il Cittadella ha alle spalle la vittoria di misura col Bassano, preceduta dal ko col Legnago Salus.

Grosso vuole subito risposte importanti dai suoi, se non sotto il profilo del gioco (siamo all’alba di una nuova stagione) dal punto di vista delle motivazioni. I bookmaker si schierano dalla parte del Sassuolo, favorito a per la vittoria dell’incontro: segno 1 a 1.65 su Cplay, a 1.67 su GoldBet e Lottomatica.

Quote più basse per l’Under 2,5, ritenuto più probabile rispetto all’Over che vale un raddoppio. Da provare la combo 1X+Under 3,5: Sassuolo imbattuto e massimo tre reti totali al 90’, a 1.50 su Cplay, a 1.47 per Eurobet e a 1.45 per Sisal.