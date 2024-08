Coppa Italia, il pronostico di Udinese-Avellino: le quote dell'esordio di Runjaic

Se la nuova Udinese targata Runjaic è già in clima campionato lo dirà il match di Coppa Italia contro l’ Avellino , in programma venerdì alle 18.30 al Bluenergy Stadium .

Segno 1 in pole position, idea Multigol Casa 2-3 a quota...

I friulani sono reduci da tre amichevoli (due vinte, una persa) terminate con una sola rete. L’Avellino dopo aver pareggiato 0-0 col Crotone ha alzato i giri del motore quando contava davvero, cioè quando era in palio il passaggio del turno in Coppa Italia: 3-1 alla Juve Stabia con il neo acquisto irpino Tribuzzi subito in vetrina (doppietta). Per i Lupi chiaramente l’asticella si alza contro una squadra di Serie A che tuttavia deve ancora scoprire le sue carte.

I bookie però non hanno dubbi sulla vittoria di Lucca e compagni. Il segno 1 si attesta sull’1.17 sulla lavagna Cplay mentre scende a 1.16 su GoldBet e Lottomatica.

A prescindere da chi vincerà la sfida si può provare il Multigol Casa 2-3. Quota 1.90 per i friulani che vanno a segno due o tre volte.