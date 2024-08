Coppa Italia, Genoa-Reggiana: il pronostico sul "risultato esatto multiplo"

Per certi versi Genoa-Reggiana si può considerare una rivincita . Le due formazioni si sono affrontate anche lo scorso anno in Coppa Italia , ai sedicesimi, e i liguri la spuntarono solo ai supplementari (aboliti in questa fase come previsto dal regolamento) grazie ad un gol del solito Gudmundsson che ha spezzato l’equilibrio dei regolamentari, terminati sull’1-1.

Pronostico "Risultato esatto multiplo"

Il Genoa di Gilardino ha alle spalle un’amichevole di lusso vinta 2-1 col Monaco, risultato prestigioso con cui i rossoblù hanno cancellato la macchia dello 0-2 subìto dal Brescia.

Per la Reggiana di William Viali l’etichetta di outsider cucita sulle spalle e la consapevolezza di non aver nulla da perdere, che a volte aiuta a raggiungere traguardi insperati.

Secondo gli operatori nessun dubbio, Genoa favorito tanto che il segno 1 vale 1.34 per Cplay e Begamestar, 1.33 per Planetwin e 1.32 per Snai.

Il Genoa che segna almeno due reti (Over 1,5 Casa) vale 1.45. In chiave “Risultato esatto multiplo” intriga il cluster che comprende “2-0/2-1/3-0/3-1” a 2.15.