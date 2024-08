Scommesse Coppa Italia, ecco cosa giocare in Monza-Sudtirol

Una cvombo a quota 1.70

Risultati delle amichevoli alla mano Alessandro Nesta ha lavoro da fare soprattutto in difesa: 2 gol subìti dal Sassuolo, uno dalla Vis Pesaro. Contro gli altoatesini l’obiettivo sarà centrare (oltre alla vittoria) anche il clean sheet.

Per la cronaca, il Monza che vince a zero vale un sostanzioso moltiplicatore di 2.30. La combo 1+Under 4,5 è offerta a 1.73 da Cplay, a 1.72 da Eurobet e a 1.62 da Sisal.