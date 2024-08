Verona-Cesena e Cremonese Bari, i pronostici delle partite di Coppa Italia

Battesimo ufficiale anche per il Verona di Paolo Zanetti , alle prese con il Cesena . La squadra di Mignani si è guadagnata l’ Hellas in virtù del successo per 3-1 ottenuto contro il Padova .

Comparazione quote: esito Over 2,5

Il modo migliore per ripartire dopo la brillante cavalcata della scorsa stagione, culminata con la meritata promozione in Serie B. Diversi volti nuovi in casa Hellas, c’è curiosità per vedere all’opera Mosquera, Livramento e Harroui su tutti.

Il Cesena visto contro il Padova sembra già in clima campionato e allora è lecito aspettarsi un match con almeno tre gol totali. Un’eventualità ritenuta possibile anche dai bookmaker, l’Over 2,5 è offerto a 1.79 da Cplay, a 1.80 da Lottomatica e Planetwin.

Pronostico Cremonese-Bari

La Cremonese riparte dalla finale promozione persa lo scorso anno contro il Venezia, il Bari da una permanenza in Serie B ottenuta al playout contro la Ternana. Cornice della sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia sarà lo Zini di Cremona.

Nel pre-campionato dei grigiorossi brilla il 2-1 inflitto al Torino a fine luglio. Sponda Bari merita rilievo il 4-3 rifilato al Frosinone, poi l’1-1 con la Salernitana. In entrambe le sfide sempre a segno Kevin Lasagna, l’uomo che ha aperto le danze nell’amichevole vinta 3-1 contro il Giugliano.

Lo scorso anno, in campionato, il Bari vinse 1-0 a Cremona mentre al San Nicola furono i grigiorossi a spuntarla per 2-1. Cremonese sulla carta favorita anche se i Galletti potrebbero andare a segno almeno una volta. L’esito Goal rende 1.86 volte la posta giocato su Cplay, 1.83 l'offerta di GoldBet e 1.80 quella di Planetwin.