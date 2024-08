Coppa Italia, Brescia-Venezia: quote, statistiche e pronostico

Brescia-Venezia, nei precedenti spicca un esito

I lagunari si presentano al debutto ufficiale con un solo ko a carico nelle amichevoli estive, contro il Genoa (1-3). Goal e Over 2,5 sono stati fedeli compagni di viaggio di Pierini e compagni, reduci dal doppio successo per 2-1 contro due compagini olandesi.

Nel pre-campionato del Brescia brilla il 2-0 inflitto al Genoa con firme degli attaccanti, Moncini e Borrelli. Da segnalare che in Serie B lo scorso anno Brescia-Venezia al Rigamonti finì 0-0 mentre al Penzo vinse 2-0 il Venezia.

L’Under 2,5 si è visto nelle ultime cinque sfide tra le due compagini, un’altra gara con massimo due reti al 90’ vale 1.67 per Cplay e Betsson, 1.65 per Bwin. Optando per l’esito Multigol 1-3 l’offerta dei bookmaker è pari a 1.34 su Planetwin, 1.37 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su Sisal.