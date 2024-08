Pronostico Parma-Palermo: chi è favorito e i consigli su cosa giocare

Prima di misurare le sue ambizioni in Serie A il Parma di Pecchia deve superare l’ostacolo Palermo in Coppa Italia .

Parma vincente per i bookie, ecco l'esito da provare

Più che positivo il bilancio delle amichevoli disputate dai ducali, il 4-1 all’Atalanta e il 2-0 al Galatasaray sono lì a certificarlo. Promosso finora anche il nuovo Palermo di Alessio Dionisi, reduce dalle vittorie contro Leicester e Oxford.

Ora però si gioca con posta in palio e si riparte da 0-0, o meglio... dal 3-3 della passata stagione al Tardini, con il Parma sotto per 3-1 fino al 91’. La squadra di Pecchia ha sostanzialmente confermato in blocco il suo undici “titolare” rispetto allo scorso anno (in porta è arrivato il giapponese Suzuki) e proverà a far rispettare il pronostico che lo vede favorito sul team rosanero.

Il segno 1 è proposto da Cplay a 1.86, il segno X vale 3.35 mentre il successo del Palermo si gioca a 3.95. Su Lottomatica il Parma si gioca vincente a 1.88, il pareggio rende 3.35 volte la posta mentre il 2 la quadruplica. Il bookmaker Planetwin invece offre l'1 a 1.85, il pareggio (che farebbe scattare i calcidi rigore) a 3.40 e il segno 2 a 4.

La vocazione offensiva delle due squadre lascia aperto più di uno spiraglio per l’esito Goal, reperibile a 1.76 su Cplay e Betsson, a 1.75 su Planetwin.