Trentaduesimi di Coppa Italia, le quote e il pronostico di Lecce-Mantova

Il Lecce aveva chiuso lo scorso campionato con 5 Under 2,5 di fila. Ora il vento (e l’allenatore) è cambiato e l’undici di Gotti viene da un poker di Over 2,5 nelle amichevoli estive. Bene contro il Werder Brema (3-0), poi contro Galatasaray , Huddersfield e Nizza sono arrivate tre sconfitte con sette gol totali al passivo.

Salentini favoriti, occhio al Multigol

Lavori in corso a Lecce mentre il Mantova di Possanzini ha già ottenuto il primo risultato positivo in un match ufficiale: 2-1 alla Torres nel precedente turno di Coppa Italia.

Nelle amichevoli giocate contro Napoli e Genoa Mancuso e compagni avevano perso rispettivamente 3-0 e 3-2. I salentini, al netto delle disattenzioni difensive palesate nella pre-season, partono logicamente favoriti.

Il segno 1 è offerto a 1.42 da Cplay e Planetwin, la X vale 4.25 per Lottomatica e GoldBet mentre il 2 è quotato a 8.50 da Bet365, a 7.50 da William Hill e a 7.25 da Sisal.

Nell’ambito delle giocate “Multigol” il 2-4 è proposto a 1.55 mentre il 2-3 raddoppia la posta.