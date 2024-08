Pronostico Salernitana-Spezia, in palio i sedicesimi di Coppa Italia

Quote 1X2 finale e pronostico "Multigol"

La Salernitana vuole fare un passo in avanti rispetto alle amichevoli (1-1 con il Bari, 0-1 contro i greci del Volos). Organico che necessita di essere rinforzato e gambe ancora imballate dalla preparazione: difficoltà aggiuntive per Martusciello, alle prese con uno Spezia che eccezion fatta per la sconfitta con l’Empoli (0-2) si è fatto apprezzare contro Bochum (3-1) e Fezzanese (5-2).

Chi si trovare più preparato al primo esame della stagione? Le quote sorridono alla Salernitana ma il divario non è così netto. Il segno 1 è pagato 2.10 da Cplay, Lottomatica e Snai. Il 2 vale 3.30 per Sisal, 3.40 per Bwin mentre la X va dal 3.15 di Betflag e Lottomatica fino al 3.60 di Bet365.

Tra le opzioni che fanno riferimento al numero di reti in partita è da valutare il Multigol 2-3, in lavagna a 2.