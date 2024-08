Pronostico Twente-Salisburgo, all'andata vinsero 2-1 gli austriaci e adesso...

Qualificazione in bilico tra Twente e Salisburgo dopo il 2-1 dell'andata in favore degli austriaci. Un punteggio che ha preso forma nei minuti finale di partita con il gol del 2-0 del Salisburgo all'85' e la rete del 2-1 del Twente siglata da Vlap al 91'.

Quote 1X2 equilibrate

Tra amichevoli e gare ufficiali il Salisburgo ha inanellato sei vittorie consecutive, inizio di stagione col botto per la squadra allenata da Lijnders visto che ha messo a referto anche 5 Over 2,5 di fila (20 gol fatti nel periodo considerato e 5 al passivo).

Il Twente dopo il ko in Austria ha esordito in Eredivisie battendo per 2-1 il Nijmegen. In precedenza aveva pareggiato 0-0 in amichevole con lo Schalke e 3-3 con l'Hannover.

In ottica passaggio del turno le quote sono tutte per gli austriaci (che si giocano ai playoff a quota 1.34) mentre per quanto riguarda l'esito di questa seconda sfida c'è decisamente più equilibrio. Cplay, GoldBet e Lottomatica propongono l'1 a 2.40, il segno X è valutato 3.45 da Eurobet e Betflag mentre il 2 paga 2.62 su Begamestar, 2.60 per Sisal e Snai. Lecito attendersi un altro match con diverse reti, da provare quindi la combo Goal+Over 2,5 in lavagna a 1.70.