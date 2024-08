Pronostico Paok-Malmo, per i bookie c'è un chiaro favorito

Paok e Malmo ripartono dallo spettacolare 2-2 dell'andata in Svezia, ora i greci contano di sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria che varrebbe il pass per i playoff di Champions League .

Occhio all'esito "Multi chance"

Nel turno precedente il Paok ha ottenuto un doppio successo contro i bosniaci del Borac Banja Luka mentre il Malmo, dopo aver vinto 4-1 in casa contro il Klaksvik (Isole far Oer), ha perso 3-2 in trasferta il match di ritorno. Quelle giocate dai greci in Europa sono le uniche tre partite ufficiali fin qui disputate dal Paok, il Malmo invece ha già alle spalle 18 partite di campionato in cui è primo in classifica con score di 13 vittorie, 2 pareggi e 3 ko.

Da segnalare la continuità realizzativa degli svedesi, che nel 2024 non hanno segnato solo una volta in partite ufficiali: lo scorso 27 luglio, 0-1 in campionato contro il Sirius.

Match difficile però in Grecia dove il Paok, quote alla mano, parte favorito. Su Cplay l'1 si gioca a 1.76, Snai e Lottomatica offrono l'1 a 1.75 mentre Sisal si ferma a 1.72. Il colpo ospite paga 4.25 su Betsson, 4.30 su Betflag e arriva a 4.75 su Bet365. E se la sfida terminasse con un altro pareggio? Da valutare l'esito Multi chance "X o Gol"a quota 1.53.