Preliminari Conference League, il pronostico di Astana-Hunedoara

Astana favorito, ecco quanto paga l'esito Goal

Astana molto più avanti quanto a partite ufficiali giocate ma in campionato è piuttosto giù in classifica e nel turno precedente di Conference ha eliminato con sofferenza i moldavi del Milsami pareggiando 1-1 in trasferta e vincendo 1-0 in casa. L'undici rumeno invece ha superato un turno preliminare di Europa League a spese del Paks (Ungheria) ribaltando un pronostico che lo vedeva nettamente sfavorito. In seguito, è arrivata l'eliminazione contro il Rijeka: pari interno per 0-0 e ko di misura in Croazia ma col rammarico di aver fallito il penalty dell'1-1.

Da vedere se i rumeni avranno ancora energie fisiche e mentali per credere nella rimonta qualificazione. Intanto, parola alle quote. Il "bis" dell'Astana vale 1.60 per Snai e Planetwin, 1.62 per Cplay. Per chi crede nel segno 2 dei rumeni l'offerta di Begamestar è pari a 4.80, con GoldBet fermo a 4.75 al pari di Bet365, Sisal e Bwin.

L'Hunedoara proverà a giocarsi le sue chances, in questo contesto l'esito Goal si può materializzare: quota 1.83 su Cplay e Lottomatica, 1.75 su Planetwin.