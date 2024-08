Pronostico Real Madrid-Atalanta, Gasp contro Ancelotti per la Supercoppa Europea

Archiviato il Community Shield con la vittoria del City ai rigori contro lo United , il palcoscenico se lo prendono Real Madrid e Atalanta per il secondo grande match con posta in palio di inizio stagione. A Varsavia (giovedì 14 agosto alle 21) Ancelotti e Gasperini si contendono la Supercoppa Europea .

Statistiche e curiosità

Solo a guardare i nomi il Real fa paura. Ora c'è anche Mbappé ad irrobustire l'artiglieria spagnola, che con un Kylian in più punta a mettere in bacheca la sesta Supercoppa della sua gloriosa storia. Il Real Madrid ha battuto 2-1 il Chelsea nell'ultima amichevole estiva ma il dato che più sorprende riguarda l'imbattibilità nei 90 regolamentari che dura da quasi un anno.

L'Atalanta ha perso Scamacca per infortunio e le amichevoli contro Parma (1-4) e St. Pauli (0-3) sono state a dir poco negative. Non si può tuttavia dimenticare perchè la Dea sia arrivata al cospetto dei Blancos: il successo in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ha messo fine all'imbattibilità tedesca che durava da ben 51 gare di fila. Il Real invece ha fatto sua la Champions a spese di un'altra tedesca, il Borussia Dortmund, battuto 2-0 in finale grazie ai guizzi di due dei suoi campioni, Carvajal e Vinicius.

Da segnalare che nelle ultime 4 edizioni (altrettanti Under 2,5 e somma gol 2 al 90') in ben 3 occasioni la Supercoppa Europea è stata assegnata al termine di supplementari o rigori. L'unica volta in cui la contesa è stata risolta nei regolamentari è stato "per merito" del Real Madrid: 2-0 all'Eintracht nel 2022.

Quote e pronostico

Strada in salita per l'Atalanta secondo tutti gli operatori, che ritengono molto probabile una vittoria del Real al 90': quota 1.52 su Cplay, 1.50 per Planetwin e Snai. Puntando sul 2 bergamasco si moltiplica la posta per 5.50 su Cplay e Betsson, 5.25 su Bet365.

In controtendenza rispetto al recente passato, l'Over 2,5 è più accreditato dell'Under. Almeno tre reti al 90' sono offerte a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.62 da Bwin e a 1.60 da Sisal.