Pronostico Athletic Bilbao-Getafe, la Liga 2024/25 scatta al San Mamès

Precedenti, statistiche e pronostico

La vittoria della Copa del Rey è stata la ciliegina sulla torta per i baschi, che proveranno a dire la loro per qualificarsi alla Champions. Lo score del pre-campionato recita 4 ko (pesante l'ultimo con lo Stoccarda: 0-4) e 3 vittorie, 6 Over 2,5 e un solo Under.

Il Getafe ha pareggiato 0-0 l'ultima amichevole con il Southampton, da segnalare la sconfitta per 3-1 contro l'Atletico Madrid a inizio agosto. Nell'ultimo incrocio con l'Atletico è arrivata una sconfitta (casalinga) per 2-0 che ha messo la parola fine ad una serie di 5 pareggi consecutivi.

Le quote sorridono all'Athletic Bilbao, una cui vittoria compare a 1.48 sulla lavagna Cplay, a 1.47 su Snai e a 1.45 su Sisal. Meno accreditato il 2 del Getafe, proposto a 7.65 da GoldBet e Lottomatica, a 7.45 da Planetwin e a 7.50 da Eurobet. Interessante l'opzione "Squadra casa vince con 1 o 2 gol di scarto", a quota 1.80.