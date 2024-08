Prima giornata di Liga, quote e pronostico di Betis-Girona

Come arrivano le due squadre al debutto in Liga

Il Betis versione estate si è misurato con squadre di livello: 1-1 contro il Bayer Leverkusen, ko per 3-2 contro il Manchester United e per 1-0 contro il Liverpool. Per il Girona una sola vittoria in sette amichevoli, contro il Napoli di Conte battuto 2-0. Per il resto, tre pareggi e altrettanti ko, gli ultimi due sono arrivati contro squadre di Premier League: 0-4 col Newcastle e 2-3 col Bournemouth.

Pronostico: sfida da Goal e occhio alla combo

Negli ultimi cinque precedenti tra Betis e Girona le porte delle due squadre sono sempre state violate. L'esito Goal è in cima alle preferenze dei bookmaker e si può giocare a 1.68 su Cplay, a 1.65 su Lottomatica e a 1.63 su Planetwin. Betis imbattuto e massimo 4 gol in partita? La combo 1X+Under 4,5 vale circa 1.60.