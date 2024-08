Pronostico Lugano-Partizan, si riparte dall'1-0 dell'andata per gli svizzeri

Lugano favorito ma...

Segna tanto, subisce altrettanto e non pareggia mai. Questa la fotografia del Lugano di inizio stagione, si cerca del resto la condizione migliore e annessa continuità di risultati. Il Partizan al pari del Lugano (eliminato dal Fenerbahce) non è riuscito a proseguire la sua corsa nei playoff di Champions, incassando due sconfitte pesantissime dalla Dinamo Kiev. In campionato è arrivato solo uno 0-0 contro una modesta formazione di bassa classifica; curiosità statistica, questo risultato ha messo a referto il quinto No Goal di fila per i serbi.

Si può ipotizzare che contro un Lugano favorito ma altalenante possa tornare protagonista il Goal: a 1.69 per Cplay, 1.68 per Bwin e 1.67 per William Hill.