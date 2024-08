Pronostico Las Palmas-Siviglia, c'è un esito ad alta quota che intriga

Siviglia vincente? Quota super

Debutto in Liga per Las Palmas e Siviglia, che lo scorso anno chiusero il campionato rispettivamente con 40 e 41 punti. Gli andalusi cercano il rilancio con Garcia Pimienta in panchina, l'obiettivo è un piazzamento in zona coppe mentre il Las Palmas ha traguardi più "terra terra" come la salvezza.

Nell'ultimo test estivo il Siviglia è stato schiantato per 4-1 dal Liverpool (contro cui il Las Palmas ha pareggiato 0-0) ma in precedenza aveva battuto 2-1 il Fulham e 2-0 il Granada. Da segnalare che in 8 degli ultimi 10 precedenti ufficiali tra Las Palmas e Siviglia è uscito l'Under 2,5. Un esito che trova evidentemente il gradimento dei bookie: 1.63 l'offerta di Cplay, Betsson e Bwin.

Quota interessante per il segno 2 del Siviglia; un colpo esterno che Cplay paga 2.52, vale 2.50 invece per William Hill e 2.45 per Bwin.