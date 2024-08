Pronostico Milan-Torino, i possibili marcatori: tra Morata e Zapata spunta...

Milan-Torino è uno dei match più interessanti della prima giornata di Serie A . Sia Fonseca che Vanoli vogliono partire col piede giusto in campionato , l'ex Venezia ha già debuttato in Coppa Italia battendo 2-0 il Cosenza .

Milan-Toro da combo

Anche lo scorso anno Milan-Torino andò in scena molto presto, alla 2ª giornata: 4-1 per Pulisic e compagni, un ko poi vendicato dal Toro al ritorno con un 3-1. Sempre per 3-1 il Milan di recente ha battuto il Monza nel trofeo Berlusconi, mostrando un atteggiamento propositivo pur con qualche "concessione" di troppo ai brianzoli. Il Toro aveva chiuso con la porta inviolata anche le amichevoli giocate con Lione (0-0) e Metz (3-0), Zapata è il leader indiscusso di una squadra che proverà ad uscire da San Siro con un risultato positivo. Interessante la sfida nella sfida tra il colombiano e Morata, a caccia del primo gol in maglia rossonera.

Secondo i bookmaker è il Milan a partire favorito, su Cplay l'1 si gioca a 1.68 mentre su Sisal a 1.67 e su Snai a 1.65. Il 2 granata viaggia a 5.20 su Cplay e Planetwin, scende a 5 su William Hill. A metà strada si colloca la quota del pareggio, offerto a 3.80 da GoldBet e Lottomatica, a 3.60 invece da Bwin.

Si può ipotizzare un Milan imbattuto al Meazza e almeno due reti totali. La combo 1X+Over 1,5 è in lavagna mediamente a 1.50.

Quote marcatori: Morata, Zapata e...

Più Morata che Zapata, secondo i bookie, se si parla di marcatori. Una rete dell'attaccante spagnolo alla sua prima recita ufficiale nella Scala del calcio vale 2.75, a 3.75 invece il graffio della pantera colombiana a Maignan. Tra gli altri candidati, il Saelemaekers visto contro il Monza merita considerazione. Un suo gol in Milan-Torino è dato a 6.