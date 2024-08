Esame Fabregas per la Juventus, aria di derby per Belotti. E un penalty...

Fine del calcio senza posta in palio, ora si fa sul serio. La Serie A 2024/25 scatta con l’Inter campione d’Italia in carica che inizia il suo campionato a Marassi, contro il Genoa. Avversario che la Beneamata ha battuto solo una volta negli ultimi tre precedenti, e che si affida ad un ex Milan che sente profumo di derby per far male a Lautaro e compagni. Quel Messias che ha deciso con uno scavetto d’autore la sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana. Retegui è partito alla volta di Bergamo, Gudmundsson è al centro di voci di mercato. Insomma, tocca al brasiliano prendersi il Genoa sulle spalle e l’ipotesi che riesca a festeggiare il suo debutto in campionato con gol o assist è al 24% .

Genoa-Inter, Lautaro in gol per rompere il tabù. E Cagliari-Roma...

L’Inter però non teme nessuno e parte favorita secondo SisalTipster per la conquista dei primi tre punti in campionato. Segno 2 che ha il 60% di chances di farsi vedere, il pareggio (Genoa-Inter lo scorso anno finì 1-1) è al 25% mentre l’1 rossoblù al 15%. Lautaro Martinez non ha mai segnato in carriera al Genoa, un gol dell’argentino per spezzare il tabù è al 45%.

C’è grande attesa anche per vedere all’opera la prima Roma di De Rossi, attesa dal Cagliari di Davide Nicola. Un avversario che porta bene ai giallorossi, capaci di rifilare un poker ai sardi negli ultimi due precedenti della passata stagione. Inutile girarci intorno, i fari sono puntati sui fiori all’occhiello della campagna acquisti capitolina: Soulé e Dovbyk. Un assist del gioiello argentino è al 18% mentre un esordio con gol del centravanti ucraino è al 33%. La Roma corsara a Cagliari è un’ipotesi al 49% nelle stime degli esperti SisalTipster, il Cagliari “insegue” al 25% mentre la X è al 26%.

Lecce-Atalanta, occhio ai possibili protagonisti

Pareggio vietato. La storia dice che gli ultimi sei precedenti tra Lecce e Atalanta non sono mai andati in archivio con il segno X: 4 volte Dea, 2 volte Lecce. Il presente, secondo SisalTipster, si colorerà di nerazzurro al 50%, le chances di successo salentino scendono al 23% con il pareggio che si attesta sul 27%. Difese rivedibili in questa fase da “lavori in corso”, potrebbe quindi beneficiarne lo spettacolo. Un match con almeno tre reti totali al Via del Mare è visto al 49%, due gol al massimo sono invece al 51%. Lo scorso anno la Dea vinse 2-0 a Lecce e ad aprire le danze fu De Ketelaere, rigenerato dalla cura Gasp. Il talento belga è proposto marcatore in qualsiasi momento al 26%. Tocca al neo acquisto Retegui non far rimpiangere l’infortunato Scamacca, l’ex Genoa che sblocca la sfida è al 14%.

Juve-Como, i marcatori: Belotti contro Yildiz. E se ci scappa il rigore...

L’ambizioso Como di Fabregas debutta contro la Juve di Thiago Motta, match che chiude la prima giornata di Serie A. La Vecchia Signora non indossa ancora l’abito più elegante, gli ultimi ritocchi li farà il mercato. Intanto, però, conta vincere. Segno 1 al 72% secondo SisalTipster mentre scende drasticamente al 9% un Como corsaro a Torino. L’opzione pareggio è al 19%, da segnalare che la Juve ha vinto 3-0 al debutto negli ultimi due campionati mentre nella stagione 2021/22 impattò sul 2-2 ad Udine. Può essere l’anno della consacrazione per il turco Yildiz, al 33% sul tabellino marcatori. Occhio al primo canto del Gallo Belotti, che ritrova la Juve da avversario dopo i derby giocati con la maglia del Toro. Una rete del neo centravanti dei lariani è data al 18%.

Da segnalare che nello scorso campionato di Serie A la Juventus ha potuto beneficiare di 5 calci di rigore. Nel match contro il Como verrà assegnato un penalty? Scenario al 32%.