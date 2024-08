Il Napoli di Conte debutta in campionato a Verona: le quote dicono "2" ma...

Esattamente come due anni fa, quando vinse lo scudetto, il Napoli fa il suo esordio in Serie A in casa dell’Hellas Verona. Da quel 5-2 in favore degli azzurri sono cambiate molte cose, va detto però che al Bentegodi il Napoli ha vinto anche lo scorso campionato (Politano e doppietta di Kvara) e Antonio Conte non vorrà certo interrompere la tradizione favorevole.