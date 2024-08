Pronostico Leicester-Tottenham: Kulusevski protagonista? Cosa dicono le quote

Nel primo Monday night di Premier League della stagione si affrontano Leicester e Tottenham . Una promessa di spettacolo, alla luce degli ultimi sei precedenti tutti in archivio con la combo Goal+Over 3,5 . Un esito che, per la cronaca, in questa occasione è offerto a 2.30.

Il Leicester ritrova la Premier dopo un solo anno di Purgatorio in Championship. Maresca è stato l’artefice della promozione ma il timone della squadra è passato a Steve Cooper. Il Tottenham invece ha confermato Postecoglou, che dopo il quinto posto dello scorso anno proverà a centrare un posto fra le prime quattro.

I suoi Spurs nel pre-campionato hanno segnato e subìto tanto, il Leicester viene da tre amichevoli perse contro Palermo (0-1), Augsburg (0-1) e Lens (0-3).

Per le Foxes le minacce sono molteplici: il grande ex Maddison, l’ex Juve Kulusevski, la stella sudcoreana Son e il neo acquiste Solanke, che con la maglia del Bournemouth lo scorso campionato ha messo a segno ben 19 reti. Insomma, subito tanto lavoro per la difesa del Leicester.

I bookie non a caso vedono il Tottenham a segno almeno due volte: l’Over 1,5 Ospite vale 1.47 per Cplay, 1.45 per Eurobet e Sisal. La possibilità che Kulusevski segni o faccia assist rende 2.50 volte la posta.