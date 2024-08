Pronostico Villarreal-Atletico Madrid, precedenti all'insegna dello show

In Liga sarà Villarreal-Atletico Madrid a chiudere la prima giornata . La squadra di Simeone , dopo aver battuto 2-0 la Juventus in amichevole, debutta in campionato con un Sorloth in più in organico. Lo scorso anno il norvegese giocava con il Villarreal e segnò il gol dell’1-2 nel match vinto dalla squadra di Simeone all’Estadio de la Ceramica.

Sorloth da ex, Danjuma cerca riscatto

L’acquisto dal Manchester City di Julian Alvarez è un segnale di come l’Atletico quest’anno abbia ambizioni nobili. Sarà importante iniziare a macinare punti fin da subito per stare a contatto con le big, Real Madrid e Barcellona.

Il Villarreal viene da una sonora sconfitta per 4-0 contro il Brighton. In attacco è tornato alla base Danjuma, deciso a rilanciarsi dopo alcune deludenti esperienze in prestito, assistito da Gerard Moreno e Yéremi Pino.

Quando si affrontano Villarreal e Atletico i gol non mancano, in sei degli ultimi sette precedenti i Colchoneros hanno segnato almeno due reti. Da provare la combo X2+Over 1,5, offerta a 1.63 da Cplay, a 1.57 da Sisal e a 1.55 da Eurobet.