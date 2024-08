Pronostico Juve-Como, il primo marcatore? Ecco alcune opzioni ad alta quota

Dulcis in fundo, la Vecchia Signora . Lunedì 19 agosto, alle 20.45, i bianconeri di Thiago Motta debuttano in campionato contro l’ambizioso Como di Fabregas , una matricola che promette di essere “terribile”. Così non è stato in Coppa Italia dove Belotti e compagni sono stati eliminati ai rigori dalla Sampdoria dopo l’1-1 dei regolamentari.

Juve favorita, quanto pagano gol e doppietta di Vlahovic

I lariani arrivano dunque dalla Serie B dove lo scorso anno sono arrivati secondi, staccati di tre lunghezze dal Parma capolista. L’impatto con la nuova categoria può chiaramente provocare effetti indesiderati al Como, a dir poco snobbato dai bookie se si parla di successo al 90’. La Juve vincente è offerta a 1.36 da Cplay, a 1.35 da Lottomatica e GoldBet. Il segno 2 è una sorpresa da ben 9.25 volte la posta.

Per chi cerca un’opzione in grado di raddoppiare la posta (anzi, si può arrivare fino a quota 2.25) non è necessario volare troppo di fantasia.

L’ipotesi “Vlahovic marcatore” sembra valida, per chi crede nella doppietta del serbo il moltiplicatore sale fino a 7.25.

Primo marcatore: opzioni a.. media e alta quota

Come è logico che sia Dusan Vlahovic è il favorito dei bookie nelle scommesse sul primo marcatore. Il serbo che sblocca il match vale circa 4 volte la posta. Un'opzione a "media quota" da tenere in considerazione è Fagioli (paga 15) mentre puntando suuna situazione dalle retrovie, come Bremer o Cambiaso, il moltiplicatore sale a 23.

Sponda Como c'è profumo di derby per Belotti, il Gallo si gioca primo marcatore a 12. Occhio alla fantasia di Da Cunha, quota 20 per l'ipotesi che sia lui a stappare Juve-Como.