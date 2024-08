Il pronostico di Bodo Glimt-Stella Rossa, per le quote vince lo spettacolo

Ora non si può sbagliare. Tra martedì e mercoledì si gioca l'andata dei playoff di Champions League, in palio ci sono sette biglietti per volare al girone unico della massima competizione continentale. Tra le sfide in programma spicca Bodo Glimt-Stella Rossa, per i norvegesi si tratta del terzo doppio confronto in questa calda estate mentre per i serbi è l'esordio.