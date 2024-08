Pronostico Lille-Slavia Praga, partita da Under 2,5? Cosa dicono le quote

Dopo aver eliminato il Fenerbahce di Mourinho con un rigore (contestato dallo Special One) segnato da David nei supplementari, il Lille di Genesio deve superare un ultimo esame prima di poter festeggiare l'accesso all'Europa più nobile. Si tratta dello Slavia Praga, un avversario in salute come certicicato dai 19 risultati utili di fila. Nell'unico turno preliminare fin qui disputato lo Slavia ha estromesso dalla corsa il Royale Union SG vincendo 3-1 in casa e 1-0 fuori.