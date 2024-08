Playoff Champions, il Galatasaray di Icardi sfida lo Young Boys: occhio al "ritardo"

Per i campioni in carica di Svizzera ( Young Boys ) e Turchia ( Galatasaray ) il privilegio è quello di disputare direttamente i playoff di Champions League senza ulteriori turni preliminari. La sfida d'andata è in programma mercoledì 21 agosto in Svizzera, alle ore 21.00.

Galatasaray, il "ritardo" è clamoroso

Il Galatasaray ha avuto bisogno di toccare quota 102 punti per tenere dietro il Fenerbahce di Dzeko nello scorso campionato. I turchi hanno iniziato col piede giusto anche la nuova avventura in Super Lig con due vittorie per 2-1, che hanno cancellato solo in parte la grande amarezza legata all'umiliante manita incassata dal Besiktas di Immobile in Supercoppa nazionale.

Il Gala dovrà fare molta attenzione allo Young Boys, che lo scorso anno ha superato lo step dei playoff eliminando il Maccabi Haifa. In campionato, però, della squadra che ha vinto l'ultimo titolo nazionale si sono perse le tracce: due pareggi e tre sconfitte nelle prime 5 giornate, con 6 gol segnati e ben 13 al passivo.

Tra amichevoli e gare ufficiali lo Young Boys ha 7 Over 2,5 di fila alle spalle, del Galatasaray merita risalto un clamoroso ritardo: al 90' niente segno X da 33 partite di fila! In questa sfida il pareggio è offerto da Cplay e Planetwin a 3.65 mentre l'offerta di Sisal si ferma a 3.60.

Probabile, secondo i bookie, che entrambe possano andare a segno. Il Goal si gioca a 1.65 su Betsson, Cplay e Begamestar, a 1.60 invece su Planetwin.