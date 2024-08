Dinamo Kiev-Salisburgo, il pronostico: l'esito "probabile" e quello che intriga

Per il terzo anno di fila la Dinamo Kiev cerca l'accesso alla Champions , nelle ultime due stagioni strada sbarrata da Besiktas e Benfica . Ora l'ostacolo si chiama Salisburgo , che nel turno precedente ha eliminato il Twente . La Dinamo Kiev ha dato spettacolo contro il Partizan (9-2 complessivo per gli ucraini) e poi, lottando, ha eliminato i Rangers , vincendo 2-0 a Glasgow dopo l'1-1 dell'andata a Lublino.

Salisburgo, niente 1-1 da 18 partite di fila

Dinamo e Salisburgo hanno giocato sei partite ufficiali a testa, facendo registrare cinque vittorie e un pareggio. Sono in palla e hanno sempre segnato almeno un gol da inizio stagione: per questo motivo, nel contesto di un match sulla carta equilibrato, i bookmaker si aspettano almeno una rete per parte. Esito Goal che Cplay e Lottomatica propongono a quota 1.50, Planetwin a 1.49.

Da valutare la possibilità che questo primo round possa finire con un pareggio: a 3.40 per Cplay, Begamestar, Sisal e Bet365. Curiosità, il Salisburgo non pareggia per 1-1 da 18 gare di fila. Un risultato esatto che oscilla tra quota 6.50 e 7.