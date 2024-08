Preliminari di Europa League, il pronostico di Jagiellonia-Ajax

I "Lancieri" si presentano all'appuntamento con i polacchi dopo aver eliminato il Panathinaikos ai calci di rigore. Jagiellonia retrocesso dopo aver perso contro il Bodo Glimt nel penultimo turno preliminare di Champions League (5-1).

Problemi difensivi per i polacchi

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del club olandese. Il segno 1 è in lavagna a 3.80, la "X" paga 3.70 mentre il "2" moltiplica la posta per circa 1.80.

Lo Jagellonia nelle precedenti due partite disputate ha subito 4 gol sia contro il Bodo Glimt che contro il Cracovia. La sfida promette spettacolo con l'Over 2,5 in lavagna su Cplay a 1.70, su Sisal a 1.72 e su Bwin a 1.68.