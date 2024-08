Pronostico Fiorentina-Puskas, Kean e compagni favoriti: le migliori quote

Archiviato l'1-1 in campionato contro il Parma , per la Fiorentina è tempo di Conference League . Giovedì sera (ore 20.00), al Franchi, la squadra di Palladino ospita il Puskas , terzo classificato al termine dell'ultimo campionato ungherese.

Fiorentina vincente a zero: quota interessante

Puskas vittorioso nelle prime quattro giornate di campionato ma nel turno precedente di Conference (preliminari) ha eliminato con grande sofferenza i modesti armeni dell'Ararat. Dunque, magiari con più minuti ufficiali nelle gambe rispetto ai viola, super favoriti in virtù di un tasso tecnico fin troppo superiore.

In lavagna il divario è nettissimo, il primo round dei playoff andrà alla Fiorentina che si gioca vincente a quota 1.23 su Cplay, a 1.22 su Eurobet, Bet365 e Snai.

L'Over 2,5 è una possibile soluzione, anche per i bookmaker: 1.54 se si sceglie Cplay, 1.53 con Planetwin e Lottomatica. Optando per la combo 1+No Goal, quindi Fiorentina vincente a zero, la quota sale a 1.85.