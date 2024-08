Pronostico Padova-Trento, una combo per l'esordio in campionato di Andreoletti

Il Padova di Andreoletti debutta in campionato lunedì 26 agosto (ore 20.45) contro il Trento . I veneti hanno alle spalle il ko per 3-1 contro il Cesena (Coppa Italia) e il 2-2 contro la FeralpiSalò (Coppa Italia Serie C), partita poi vinta ai rigori.

Padova favorito secondo i bookmaker

I patavini puntano alla promozione, sfumata lo scorso anno quando dopo il secondo posto ottenuto in regular season è arrivato il ko contro il Vicenza nei quarti di finale dei playoff. Il Trento, decimo classificato, ha terminato la sua corsa nella prima gara della post season perdendo 3-1 contro l'Atalanta Under 23. La compagine allenata da Luca Tabbiani ha alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C in virtù del ko per 2-0 incassato dal Caldiero Terme.

Il pronostico sorride a Spagnoli e compagni anche se il debutto può nascondere sempre delle insidie. In alternativa al segno 1 si può valutare la combo 1X+Multigol 1-3, quindi Padova imbattuto e match con minimo una, massimo tre reti complessive.