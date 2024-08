Verona-Juve, da Mbangula al risultato "ritardatario": le quote più convenienti

Il campionato di Verona e Juventus è iniziato in grande stile. L' Hellas ha mandato in estasi il popolo del Bentegodi battendo 3-0 il Napoli di Conte , in vetrina due dei nuovi arrivati: Livramento e Mosquera (doppietta per il secondo).

Mbangula segna ancora? Ecco la migliore quota

La prima Juve ufficiale di Thiago Motta si è sbarazzata con lo stesso risultato del Como, con la carta a sorpresa Mbangula ad aprire le danze. Per la cronaca, l'ipotesi che il giovane centrocampista vada a segno anche contro l'Hellas vale 5 per Cplay, 4.75 per Planetwin e 4 per Sisal.

L'esito che intriga in Verona-Juve

Negli ultimi anni il Verona ha sempre fatto soffrire la Vecchia Signora. Nello scorso campionato i bianconeri vinsero 1-0 a Torino con gol al 97' di Cambiaso mentre al Bentegodi finì 2-2. Possibile che la Juve riesca a far suoi i tre punti nella ripresa, dopo un primo tempo che vede il Verona imbattuto? L'opzione che fotografa un simile scenario è "Doppia chance 1X 1° tempo+2 finale". Interessante la quota dei bookmaker, pari a 3.75 volte la posta.

Juve, un risultato esatto manca da oltre due anni

12 marzo 2022, Sampdoria-Juventus: ecco l'ultima volta in cui i bianconeri hanno vinto per 3-1 in trasferta. Un "ritardo" notevole dal punto di vista statistico, che potrebbe essere azzerato al Bentegodi. Il 3-1 della Juve a Verona quanto meno è da prendere in considerazione: si può giocare a 15 su Cplay e Sisal, a 14.5 invece su Eurobet.