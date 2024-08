Pronostico Galatasaray-Young Boys, si riparte dal 3-2 per gli svizzeri

Non è bastata una doppietta di Batshuayi al Galatasaray per evitare la sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League. Gli svizzeri, andati avanti di due gol grazie ad un'altra doppietta, quella di Monteiro, hanno avuto l'ultima parola con il rigore di Ugrinic per il 3-2 finale. Tutto aperto comunque in vista della sfida di ritorno, in programma martedì 27 agosto (ore 21.00) a Istanbul.

Una combo a quota 2.15

In campionato gli svizzeri hanno ottenuto solo 2 punti nelle prime 5 giornate. Il Galatasaray deve ancora carburare, in Super LIg ha vinto 2-1 contro squadre di livello inferiore mentre in Supercoppa è stato travolto 5-0 dal Besiktas di Immobile.

Da segnalare che nelle 4 gare ufficiali fin qui disputate, il Galatasaray ha sempre fatto registrare l'Over 2,5. Young Boys sulle stesse frequenze: 7 partite e altrettanti Over 2,5 (6 di questi sono addirittura Over 3,5).

Capitolo quote. Per i bookmaker al 90' sarà segno 1, offerto a 1.34 da Cplay, a 1.33 da Planetwin e a 1.32 da Betflag. Molto lontano lo Young Boys che su Bet365 si gioca vincente a 8.50, a 7.75 su Bwin e a 7.25 su GoldBet. Per una giocata più fantasiosa è consigliabile la combo Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 1-3 a 2.15.